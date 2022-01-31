Xbox Lunar New Year Sale – The Xbox 360 Discounts

The Xbox Lunar New Year sale is coming to an end. But for those that enjoy the older releases, there is still a chance to grab some classics. Last week, we brought up the list posted by The Xbox Hub with all discounts on the Xbox One and Xbox Series side. Here we have the Xbox 360 options:
Xbox 360
|Assassin’s Creed
|Backward Compatible
|60%
|Lunar New Year Sale
|Assassin’s Creed Brotherhood
|Games On Demand
|60%
|Lunar New Year Sale
|Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|BioShock
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale
|BioShock 2
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale
|Borderlands 2 Season Pass
|Add-On
|70%
|DWG*
|Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack
|Add-On
|67%
|DWG*
|Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2
|Add-On
|67%
|DWG*
|Castlevania Harmony of Despair
|Backward Compatible
|67%
|Lunar New Year Sale
|Castlevania Lords of Shadow
|Backward Compatible
|67%
|Lunar New Year Sale
|Castlevania Lords of Shadow 2
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|Castlevania Symphony of the Night
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale
|Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|Conan
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Darksiders
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Disney Epic Mickey 2: The Power of Two
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|Elements Of Destruction
|Backward Compatible
|50%
|Publisher Sale
|Far Cry 4
|Games On Demand
|70%
|Lunar New Year Sale
|Final Exam
|Arcade
|67%
|Lunar New Year Sale
|Frontlines: Fuel of War
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Full Spectrum Warrior
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|JUJU
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|LEGO Indiana Jones
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|LEGO Indiana Jones 2
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
|Backward Compatible
|67%
|Lunar New Year Sale
|LEGO Star Wars III: The Clone Wars
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|LEGO Star Wars: The Complete Saga
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|METAL GEAR RISING: REVENGEANCE
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|MX vs. ATV Alive
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|MX vs. ATV Reflex
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|MX vs. ATV: Untamed
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Panzer Elite Action: Fields of Glory (not available in US)
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Risen
|Backward Compatible
|50%
|Publisher Sale
|Risen 2 Dark Waters
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Rocket Riot
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Sacred 2 Fallen Angel
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Silent Hill: HD Collection
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|Sine Mora
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Skate 3
|Games On Demand
|75%
|Lunar New Year Sale
|Sphinx and the Cursed Mummy
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Splinter Cell Conviction
|Backward Compatible
|60%
|Lunar New Year Sale
|Split/Second
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|SpongeBob SquarePants Truth or Square
|Backward Compatible
|50%
|Publisher Sale
|SpongeBob SquarePants Underpants Slam!
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Star Wars Battlefront
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale
|Star Wars Battlefront II
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale
|Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale
|Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale
|Star Wars Republic Commando
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale
|Star Wars: Knights of the Old Republic
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale
|Star Wars: The Force Unleashed
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|Star Wars: The Force Unleashed II
|Backward Compatible
|75%
|Lunar New Year Sale
|Stuntman: Ignition
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|The Bureau: XCOM Declassified (Hangar 6 R&D)
|Add-On
|80%
|DWG*
|The Outfit
|Backward Compatible
|75%
|Publisher Sale
|Things on Wheels
|Games On Demand
|80%
|Lunar New Year Sale
|Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist
|Backward Compatible
|60%
|Lunar New Year Sale
|Tom Clancy’s Splinter Cell Pandora Tomorrow
|Backward Compatible
|70%
|DWG*
|Toy Story 3
|Backward Compatible
|50%
|Lunar New Year Sale