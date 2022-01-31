Xbox Lunar New Year Sale – The Xbox 360 Discounts

By
Sean Farlow
-

The Xbox Lunar New Year sale is coming to an end. But for those that enjoy the older releases, there is still a chance to grab some classics. Last week, we brought up the list posted by The Xbox Hub with all discounts on the Xbox One and Xbox Series side. Here we have the Xbox 360 options:

Xbox 360

Assassin’s CreedBackward Compatible60%Lunar New Year Sale
Assassin’s Creed BrotherhoodGames On Demand60%Lunar New Year Sale
Avatar: The Last Airbender – The Burning EarthBackward Compatible75%Publisher Sale
BioShockBackward Compatible50%Lunar New Year Sale
BioShock 2Backward Compatible50%Lunar New Year Sale
Borderlands 2 Season PassAdd-On70%DWG*
Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade PackAdd-On67%DWG*
Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2Add-On67%DWG*
Castlevania Harmony of DespairBackward Compatible67%Lunar New Year Sale
Castlevania Lords of ShadowBackward Compatible67%Lunar New Year Sale
Castlevania Lords of Shadow 2Backward Compatible75%Lunar New Year Sale
Castlevania Symphony of the NightBackward Compatible50%Lunar New Year Sale
Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HDBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
ConanBackward Compatible75%Publisher Sale
DarksidersBackward Compatible75%Publisher Sale
Disney Epic Mickey 2: The Power of TwoBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
Elements Of DestructionBackward Compatible50%Publisher Sale
Far Cry 4Games On Demand70%Lunar New Year Sale
Final ExamArcade67%Lunar New Year Sale
Frontlines: Fuel of WarBackward Compatible75%Publisher Sale
Full Spectrum WarriorBackward Compatible75%Publisher Sale
JUJUBackward Compatible75%Publisher Sale
LEGO Indiana JonesBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
LEGO Indiana Jones 2Backward Compatible75%Lunar New Year Sale
LEGO Pirates of the Caribbean: The Video GameBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
LEGO Star Wars II: The Original TrilogyBackward Compatible67%Lunar New Year Sale
LEGO Star Wars III: The Clone WarsBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
LEGO Star Wars: The Complete SagaBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
METAL GEAR RISING: REVENGEANCEBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
MX vs. ATV AliveBackward Compatible75%Publisher Sale
MX vs. ATV ReflexBackward Compatible75%Publisher Sale
MX vs. ATV: UntamedBackward Compatible75%Publisher Sale
Panzer Elite Action: Fields of Glory (not available in US)Backward Compatible75%Publisher Sale
RisenBackward Compatible50%Publisher Sale
Risen 2 Dark WatersBackward Compatible75%Publisher Sale
Rocket RiotBackward Compatible75%Publisher Sale
Sacred 2 Fallen AngelBackward Compatible75%Publisher Sale
Silent Hill: HD CollectionBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
Sine MoraBackward Compatible75%Publisher Sale
Skate 3Games On Demand75%Lunar New Year Sale
Sphinx and the Cursed MummyBackward Compatible75%Publisher Sale
Splinter Cell ConvictionBackward Compatible60%Lunar New Year Sale
Split/SecondBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
SpongeBob SquarePants Truth or SquareBackward Compatible50%Publisher Sale
SpongeBob SquarePants Underpants Slam!Backward Compatible75%Publisher Sale
Star Wars BattlefrontBackward Compatible50%Lunar New Year Sale
Star Wars Battlefront IIBackward Compatible50%Lunar New Year Sale
Star Wars Jedi Knight: Jedi AcademyBackward Compatible50%Lunar New Year Sale
Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith LordsBackward Compatible50%Lunar New Year Sale
Star Wars Republic CommandoBackward Compatible50%Lunar New Year Sale
Star Wars: Knights of the Old RepublicBackward Compatible50%Lunar New Year Sale
Star Wars: The Force UnleashedBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
Star Wars: The Force Unleashed IIBackward Compatible75%Lunar New Year Sale
Stuntman: IgnitionBackward Compatible75%Publisher Sale
The Bureau: XCOM Declassified (Hangar 6 R&D)Add-On80%DWG*
The OutfitBackward Compatible75%Publisher Sale
Things on WheelsGames On Demand80%Lunar New Year Sale
Tom Clancy’s Splinter Cell BlacklistBackward Compatible60%Lunar New Year Sale
Tom Clancy’s Splinter Cell Pandora TomorrowBackward Compatible70%DWG*
Toy Story 3Backward Compatible50%Lunar New Year Sale



LEAVE A REPLY