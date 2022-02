Xbox Lunar New Year Sale – The Xbox 360 Discounts

The Xbox Lunar New Year sale is coming to an end. But for those that enjoy the older releases, there is still a chance to grab some classics. Last week, we brought up the list posted by The Xbox Hub with all discounts on the Xbox One and Xbox Series side. Here we have the Xbox 360 options:

Xbox 360

Assassin’s Creed Backward Compatible 60% Lunar New Year Sale Assassin’s Creed Brotherhood Games On Demand 60% Lunar New Year Sale Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth Backward Compatible 75% Publisher Sale BioShock Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale BioShock 2 Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale Borderlands 2 Season Pass Add-On 70% DWG* Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack Add-On 67% DWG* Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2 Add-On 67% DWG* Castlevania Harmony of Despair Backward Compatible 67% Lunar New Year Sale Castlevania Lords of Shadow Backward Compatible 67% Lunar New Year Sale Castlevania Lords of Shadow 2 Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale Castlevania Symphony of the Night Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale Conan Backward Compatible 75% Publisher Sale Darksiders Backward Compatible 75% Publisher Sale Disney Epic Mickey 2: The Power of Two Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale Elements Of Destruction Backward Compatible 50% Publisher Sale Far Cry 4 Games On Demand 70% Lunar New Year Sale Final Exam Arcade 67% Lunar New Year Sale Frontlines: Fuel of War Backward Compatible 75% Publisher Sale Full Spectrum Warrior Backward Compatible 75% Publisher Sale JUJU Backward Compatible 75% Publisher Sale LEGO Indiana Jones Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale LEGO Indiana Jones 2 Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale LEGO Star Wars II: The Original Trilogy Backward Compatible 67% Lunar New Year Sale LEGO Star Wars III: The Clone Wars Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale LEGO Star Wars: The Complete Saga Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale METAL GEAR RISING: REVENGEANCE Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale MX vs. ATV Alive Backward Compatible 75% Publisher Sale MX vs. ATV Reflex Backward Compatible 75% Publisher Sale MX vs. ATV: Untamed Backward Compatible 75% Publisher Sale Panzer Elite Action: Fields of Glory (not available in US) Backward Compatible 75% Publisher Sale Risen Backward Compatible 50% Publisher Sale Risen 2 Dark Waters Backward Compatible 75% Publisher Sale Rocket Riot Backward Compatible 75% Publisher Sale Sacred 2 Fallen Angel Backward Compatible 75% Publisher Sale Silent Hill: HD Collection Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale Sine Mora Backward Compatible 75% Publisher Sale Skate 3 Games On Demand 75% Lunar New Year Sale Sphinx and the Cursed Mummy Backward Compatible 75% Publisher Sale Splinter Cell Conviction Backward Compatible 60% Lunar New Year Sale Split/Second Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale SpongeBob SquarePants Truth or Square Backward Compatible 50% Publisher Sale SpongeBob SquarePants Underpants Slam! Backward Compatible 75% Publisher Sale Star Wars Battlefront Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale Star Wars Battlefront II Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale Star Wars Republic Commando Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale Star Wars: Knights of the Old Republic Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale Star Wars: The Force Unleashed Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale Star Wars: The Force Unleashed II Backward Compatible 75% Lunar New Year Sale Stuntman: Ignition Backward Compatible 75% Publisher Sale The Bureau: XCOM Declassified (Hangar 6 R&D) Add-On 80% DWG* The Outfit Backward Compatible 75% Publisher Sale Things on Wheels Games On Demand 80% Lunar New Year Sale Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist Backward Compatible 60% Lunar New Year Sale Tom Clancy’s Splinter Cell Pandora Tomorrow Backward Compatible 70% DWG* Toy Story 3 Backward Compatible 50% Lunar New Year Sale